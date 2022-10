Katowice. Silesia Press 2022. Poza granice śmierci. Nasi redakcyjni koledzy wyróżnieni w XVII edycji Konkursu Dziennikarskiego. Gratulacje!

Śląskie „piekło”

To już 17 edycja konkursu dla dziennikarzy. Zwyciężczynią tegorocznej edycji Silesia Press 2022 jest Małgorzata Marczok z TVN24 (oddział w Katowicach). Nagrodę przyznano jej za reportaż „Schodzimy do piekła”. Dotyczy on bolesnej rany na śląskim sercu – rodzin ratowników górniczych, którzy poszli na akcję ratowania kolegów w kopalni Pniówek.

— Dziękuję wam za zaufanie, za to, że zgodziliście się o tym opowiedzieć – podziękowała dziennikarka bohaterom reportażu.

Do konkursu zgłoszono 84 prace. Oprócz nagrody głównej przyznano również po raz pierwszy trzy równorzędne nagrody w kategoriach: społeczno-kulturalnej i historycznej. Przyznano także wyróżnienia. Otrzymali je m.in. Tomasz Kazanecki i Julia Karasiewicz z Dziennika Zachodniego.