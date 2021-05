Katowice. Siostry Misjonarki Miłości Matki Teresy z Kalkuty po ponad miesiącu zakończyły izolację

Od końca kwietnia siostry zakonne prowadzące jadłodajnię w Katowicach przy ulicy Krasińskiego przebywały na izolacji. Misjonarki zaraziły się indyjską mutacją koronawirusa. W zamknięciu początkowo przebywało 28 osób, z czego 17 to misjonarki. Na początku maja u czterech sióstr zakonnych potwierdzono obecność indyjskiej odmiany. Niestety jedna z misjonarek pochodząca z Węgier zmarła.

14 maja u sióstr i bezdomnych wykonano ponownie test na obecność koronawirusa. U jednej z zakonnic potwierdzono obecność wirusa. Z tego powodu cała grupa 25 osób pozostała na izolacji. W trakcie izolacji po 14. maja do szpitala przewieziona została jedna z sióstr i bezdomny. Na szczęście ich stan zdrowia szybko się poprawił.

Oznacza to, że wszystkie osoby wróciły do zdrowia, a ognisko zostało wygaszone przez służby sanitarne.

Jak doszło do zakażenia indyjską odmianą koronawirusa?

Przypomnijmy, że pod koniec kwietnia sanepid zbadał pod kątem indyjskiej odmiany koronawirusa próbki , pochodzące z jadłodajni mieszczącej się przy osiedlu Paderewskiego. Miejscem tym zajmują się misjonarki, które pod swoją opieką mają osoby bezdomne. Wówczas do izolacji trafiło 28 osób, w 17 sióstr zakonnych. W trakcie wywiadu epidemiologicznego wyszło na jaw, że jedna z misjonarek miała kontakt z osobą, która przebywała w Indiach. Jadłodajnię natychmiast zamknięto. Do Państwowego Zakładu Higieny trafiły próbki pobrane do badań zarówno od sióstr, jak i bezdomnych. Tam przeprowadzono sekwencjonowanie genomu wirusa, które potwierdziło wariant indyjski koronawirusa w czterech próbkach.