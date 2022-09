Katowice. Spektakl Beboki już jutro! Słynne miejskie stworki ożyją na scenie Teatru Korez

- Spotkaliśmy się z Grzegorzem podczas wydarzenia kulturalnego organizowanego przez Miejski Dom Kultury na Giszowcu. Zaproponował nam, żebyśmy zrobili spektakl o jego Bebokach – opowiada nam Anna Bączek-Lieber z Teatr Trip, odpowiedzialna za scenariusz i reżyserię spektaklu. Nie musiał nas namawiać. To dla nas ogromny zaszczyt. Jako jedyny teatr na Śląsku dostaliśmy licencję od Grzegorza Chudego i możemy ożywić słynne beboki z akwareli – dodaje.

Widowisko z pewnością będzie nie lada gratką dla wszystkich miłośników malarstwa i świetną okazją do zabaw w poszukiwanie kontekstów nie tylko w obrazie, ale również treści, nawiązujących do twórczości artysty. – Zdradzę pewną tajemnicę… Podczas spektaklu obrazy będą grały razem z bebokami i zostaną wyświetlone na scenie – dodaje Anna Bączek-Lieber. – Do spektaklu zostaną dodane multimedia, za które odpowiada Justyna Kwiatkowska. Spektakl jest zainspirowany akwarelami Grzegorza Chudego. Ci, którzy się interesują jego malarstwem, przeżyją nieprawdopodobną przygodę.