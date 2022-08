Katowice. Sportowe zakończenie wakacji w Parku Bogucickim. ZOBACZ ZDJĘCIA

Sportowe zakończenie wakacji w Parku Bogucickim

We wtorek 30 sierpnia w godzinach 16:00-20:00, mieszkańcy Bogucic wspólnie żegnali wakacje w Parku Bogucickim. Dzieciaki bawiły się na dmuchanym krokodylu, torze z przeszkodami, przeciągały linę i strzelały z łuku do tarczy. Większość dzieci już za kilka dni wróci do szkoły lub przedszkola, dla części wrzesień 2022 będzie ich edukacyjnym debiutem. Młodzi katowiczanie nie odpuścili popołudnia swoim rodzicom i dziadkom, czasem ciągnąc za rękę do wspólnej zabawy. Niektórzy dzięki starszym poduczyli się dzisiejszego popołudnia gry w badmintona. Zobaczcie uśmiechnięte twarze w naszej galerii!