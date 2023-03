Katowice. Śródziemnomorski las w słoiku przed Galerią Katowicką. Tak centrum handlowe przywitało pierwszy dzień wiosny

– Początek wiosny, czas, kiedy przyroda budzi się do życia, to idealny moment na spacer do lasu, kąpiel leśna jednak zwykłym spacerem nie jest. To świadomy kontakt z naturą, najlepiej bez telefonów komórkowych i innych rozpraszaczy, zorientowany na bycie tu i teraz. To moment, kiedy zwalniamy tempo, relaksujemy się, przyglądamy się relacji z naturą i sobą. Powodów, dla których warto choć raz wziąć udział w takim spacerze, jest wiele – kąpiele leśne pozytywnie wpływają na zdrowie fizyczne i psychiczne, redukują stres, pomagają odpoczywać, poprawiają pamięć i koncentrację, dodają energii i stymulują układ odpornościowy – mówią Katarzyna Grabka i Agnieszka Dziacko-Pluta, przedstawicielki Fundacji Leśne Projekty, organizującej kąpiele leśne w katowickim Lesie Murckowskim.