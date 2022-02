Katowice. Student wynalazł termometr nowej generacji. Studiuje na Śląskim Uniwersytecie Medycznym

Jest mniejszy od pudełka zapałek i można przylepić go do skóry. Składa się z sensora wielkości kostki gitary i specjalnego plastra, którym przymocowujemy urządzenie do klatki piersiowej lub w dole pachowym. Po włączeniu termometr mierzy temperaturę pacjenta i na bieżąco wysyła dane na aplikację mobilną w telefonie komórkowym. W razie pojawienia się gorączki włącza alarm w telefonie. W razie przerwania łączności Wi-Fi zapisuje dane i raportuje je po odzyskaniu zasięgu.

