Katowice: „Superstare. Sztuka, która dojrzała”. Seniorki przygotowują spektakl teatralny. Premiera już we wrześniu

Premiera spektaklu „Superstare. Sztuka, która dojrzała” odbędzie się na początku września w Katowicach. Sztuka powstaje w ramach projektu, w którym biorą udział seniorki z Katowickiego Centrum Seniora - Klub Senior+. Aktorkami-bohaterkami spektaklu są trzy wyjątkowe, odważne i utalentowane panie: Danuta, Joanna i Łucja.

Bazują na swoich wspomnieniach, doświadczeniach i emocjach. Podstawą powstałego scenariusza stały się bowiem ich prywatne opowieści i słowa. W spektaklu pokażą świat, którego same są częścią i który jest im bliski. Robią to pod okiem pedagoga teatru i przy życzliwości Wydziału Polityki Społecznej Miasta Katowice. Jak podkreśla Sławomir Szczurek, reżyser spektaklu, siłą tej teatralnej historii jest autentyczność jej bohaterek - wszystko to, co nie jest wyuczone, wyczytane i poprawne genderowo.

- Moje bohaterki czują się bezpiecznie z tym, czego je nauczono, co im przez lata przekazywano i czym się w życiu kierowały. Ich przekonania, refleksje i wnioski często nie przystają do tego, co stanowi główny przekaz opowieści powielanych w mediach, ale dają im podstawę życia i zapewniają komfort i trwanie w świecie, który znają. W wielu wypadkach jest to niezwykle odkrywcze - podkreśla Sławomir Szczurek. To przedstawienie to także próba uporządkowania faktów z życia bohaterek, nazwania ich i nadania im ponownego znaczenia.