Katowice: Szczepan Twardoch na scenie Teatru Śląskiego. Zagra w swojej sztuce

Przedstawienie miało premierę pod koniec sezonu w czerwcu i cieszy się taką popularnością, że dodano do repertuaru dodatkowe sierpniowe pokazy.

Chwilę po premierze na swoim Facebooku autor pisał tak:

- POKORA zupełnie niespodziewanie wyjęła mi z życia dwa miesiące. Nie pamiętam, co sobie myślałem, kiedy Robert Talarczyk zapytał czy przyjdę na próby, być może jak zwykle nie myślałem wcale, tylko posłuchałem dajmoniona i po prostu przyszedłem, a potem ta robota wciągnęła mnie jak wir, jakbym nagle stracił poczucie czasu, obowiązku, przecież miałem robić coś innego, mam przecież jakieś zobowiązania, więc co ja robię z tym kubkiem stygnącej kawy, maszerując dzień za dniem do teatru? Przecież ja nawet nie lubię teatru!