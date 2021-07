Katowice. Taras widokowy w MCK tętni życiem. To idealne miejsce na letni wypoczynek. Katowiczanie uwielbiają spędzać tu wolny czas

Taras widokowy MCK to jedno z ulubionych miejsc mieszkańców Katowic

Międzynarodowe Centrum Kongresowe oraz Spodek to niezwykłe miejsca na mapie Katowic. Zwłaszcza latem - tętnią one życiem. To przestrzeń, którą chętnie odwiedzają mieszkańcy miasta, ale i całego regionu. Można tu spędzić wolny czas i po prostu odpocząć. Choć mamy do czynienia z samym centrum Katowic, tutaj nie tego nie odczujemy.