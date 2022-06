Katowice: Teatr Śląski szykuje premierę „Płatonowa” Antona Czechowa. Spektakl już w piątek 10 czerwca

Tym razem artyści z Teatru Śląskiego wzięli na warsztat sztukę Antona Czechowa, rosyjskiego dramatopisarza i mistrza „małych form literackich”. „Płatonowa” napisał mając zaledwie 21 lat i była to jego pierwsza sztuka. Adaptacji reżyserii podjęła się Małgorzata Bogajewska, za scenografię i kostiumy odpowiada Anna Maria Kaczmarska, z kolei za muzykę - Bartłomiej Woźniak, a za reżyserię świateł - Dariusz Pawelec.

Na scenie zobaczymy Piotra Bułkę, Antoniego Gryzika, Annę Kadulską, Irminę Liszkowską, Aleksandrę Przybył, Grzegorza Przybyła, Agnieszkę Radzikowską, Kamilę Suszczyk, Marcina Szaforza oraz Mateusza Znanieckiego.

„Płatonow”, czyli ironiczna i okrutna tragikomedia, to 1124 premiera Teatru Śląskiego. To druga po sztuce „Koszt życia” Martyny Majok, premiera Małgorzaty Bogajewskiej w Teatrze Śląskim w Katowicach. – To jedna z najwspanialszych reżyserek, jakie znam – mówił Robert Talarczyk, dyrektor katowickiej sceny podczas wtorkowej konferencji prasowej. – Jestem zaszczycony, że Gosia przyjęła moje zaproszenie. Jest Człowiekiem Teatru 2022 roku i to jest jej pierwsza premiera po otrzymaniu tego tytułu. Jest wspaniałą osobą – dodał dyrektor Talarczyk.