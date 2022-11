Katowice. To było trzydniowe święto miłośników literatury. Tłum gości na Targach Książki

Limitowane i numerowane wydawnictwo „Wehikuł czasu” to opowiedziana słowami samych muzyków oficjalna kronika istotnych wydarzeń z bogatej historii zespołu, który przez blisko pół wieku nieprzerwanej działalności stał się jednym z najważniejszych zjawisk muzycznych w kraju.

Całość zebrał i opracował Marcin Sitko - dziennikarz muzyczny, wydawca i producent, autor biografii Bogdana Łyszkiewicza „Wolność Kocham i Rozumiem” oraz książek „The Rolling Stones za Żelazną Kurtyną. Warszawa 1967”, „Woodstock 1969. Najpiękniejszy Weekend XX wieku”, „Marillion. The Iron Curtain”, a także zbioru wspomnień o Mirku Bregule „Hej Panie”.

- Było to trudne zadanie. Zaczęliśmy o tym myśleć w czasie pandemii, kiedy ludzie pozamykali się w domach. A praca nad takim wydawnictwem wymaga kontaktów, przeglądania archiwów…. Spotkania musiały więc ustąpić rozmowom telefonicznym, jednak to też miało swój urok. Praca zajęła nam dwa lata, bo to nie tylko zebranie wspomnień, ale też całego materiału. Na tą książkę miałem taki pomysł, że najpierw pozbieram archiwalia, zdjęcia, pamiątki, potem uporządkuję je i pokażę muzykom, którzy będą komentować to, co widzą. Odkrywali przeróżne historie ze swojego życia – opowiada Marcin Sitko.