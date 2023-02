Katowice: Tych budynków i miejsc już nie ma. Miasto wyglądało kiedyś całkiem inaczej. Zobaczcie archiwalne ZDJĘCIA

Katowice to miasto, które przez wiele dziesięcioleci przeszło wiele przemian i zmian. Często przynosiły one ze sobą wyburzenia i likwidacje budynków, które przez dziesiątki lat wpisywały się w krajobraz miasta. Część z tych budynków miała znaczenie kulturowe, innym razem były one ważnymi elementami węzłów komunikacyjnych, a jeszcze innym razem pełniły one funkcje mieszkalne czy handlowe. Ich likwidacja często wywoływała kontrowersje i jest powodem do żalu wielu osób, dla których znikają one wraz z cząstką historii miasta.

Zobacz budynki i miejsca, których nie znajdziesz już na mapie Katowic