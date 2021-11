Katowice. Ukradła kosmetyki w Rossmannie za ponad tysiąc złotych. Teraz szuka jej policja. Rozpoznajecie kobietę?

Do zdarzenia doszło 10 maja 2021 roku w drogerii Rossmann przy ul. Batalionów Chłopskich 2 w Katowicach. Podejrzana kobieta po wejściu do sklepu ukradła kosmetyki o łącznej wartości prawie 1 100 złotych. Wizerunek podejrzewanej o kradzież zarejestrował sklepowy monitoring. We wtorek, 23 listopada, policjanci zdecydowali go opublikować.