Katowice. Usuwanie azbestu z Domu Studenta Uniwersytetu Śląskiego. Obok jest szkoła, żłobek i przedszkole. Rodzice boją się o dzieci

Spór o azbest? Rozpoczęły się prace przy budynku Domu Studenta nr 7 w Ligocie-Katowicach, czyli przy tzw. '"Szpitalu". Budynek ten przejdzie termomodernizację. Z elewacji akademika usunięty zostanie także azbest. O tej informacji nie została powiadomiona pobliska szkoła podstawowa. Dyrekcja i rodzice dzieci martwią się, że demontaż płyt azbestowych wpłynie negatywnie na zdrowie dzieci. Proszą o przesunięcie tych prac na koniec roku szkolnego.

Szkodliwy azbest na budynku Domu Studenta. Eternit zostanie usunięty W piątek, 21 maja, stanęły rusztowania przy budynku Domu Studenta nr 7 w Katowicach, tzw. "Szpitalu". Prace remontowe obejmą termomodernizację budynku oraz dostosowanie go do przepisów ochrony przeciwpożarowej. Rodziców dzieci z Prywatnej Muzycznej Szkoły Podstawowej "Elementarz" Katowice, która znajduje się kilka metrów od budynku Domu Studenta, zaniepokoiły te prace. Dlaczego? Szybo okazało się, że z budynku usuwany będzie azbest. A to oznacza, że w szkole nie będzie można wietrzyć sal. Rodzice nie chcą, by ich maluchy były narażone na wdychanie szkodliwych pyłów. Proszą o przesunięcie prac o miesiąc, gdy będzie koniec roku szkolnego. - Dzieci dopiero co wróciły do szkoły po lockdownie. W tym czasie, bez szkody dla nikogo, można było usuwać płyty azbestowe. Dlaczego te prace zaczęto teraz? Przecież usuwanie azbestu jest bardzo szkodliwe. Dzieci będą wdychać ten unoszący się w powietrzy pył. Nie wyobrażam sobie, bym w czasie tych prac puściła dziecko do szkoły. Wielu rodziców jest podobnego zdania. A wystarczy przesunąć te prace o miesiąc, gdy zakończy się rok szkolny i w placówce nie będzie dzieci - mówi Monika Szeja, przedstawicielka rodziców dzieci uczących się w Prywatnej Muzycznej Szkole Podstawowej "Elementarz" w Katowicach.

Grupa rodziców maluchów uczących się w katowickiej szkole zlokalizowanej przy akademiku martwi się o zdrowie dzieci. Wielu z nich podkreśla, że nie puści dziecka do szkoły, gdy kilka metrów dalej, z budynku akademika będą ściągać azbest. W tej sprawie zareagowała dyrekcja placówki. "Zdrowie naszych uczniów i pracowników jest dla nas najważniejsze" Dyrekcja katowickiej szkoły szybko zareagowała na prace prowadzone przy budynku Domu Studenta. Podjęto decyzje, że dzieci nie muszą chodzić do szkoły w trakcie usuwania azbestu z budynku akademika. Ponadto w klasach od strony akademika będą zamknięte okna, a dzieci będą mogły wchodzić też do placówki drugim wejściem, bo główne wejście do szkoły znajduje się naprzeciwko Domu Studenta nr 7.

- Najbardziej zależy nam na tym, by te prace zostały przesunięte na koniec roku szkolnego. Kontaktowałam się z też wykonawcą inwestycji - firmą Agraf z Rudy Śląskiej - i wiem, że oni sami czekają na harmonogram prac. Nie wiemy dokładnie kiedy te prace usuwania azbestu zostaną przeprowadzone, więc jak mamy dbać o bezpieczeństwo dzieci? Oprócz tego wysłaliśmy pismo z prośbą do Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego i czekam na odpowiedź - mówi Dominika Bartkowska, wicedyrektorka Prywatnej Muzycznej Szkoły Podstawowej "Elementarz" w Katowicach.

Jak dodaje wicedyrektorka - szkoła dostała zapewnienie w piśmie od Uniwersytetu Śląskiego, że firma demontująca azbest, posiada przeszkolonych pracowników i zobligowana jest do systematycznego badania powietrza i zachowania wymogów procedur podczas prac demontażowych. - Natomiast już w piątek widzieliśmy, że firma która kładła rusztowanie przy Domu Studenta robiła dziury w azbeście, więc te kawałki azbestu już gdzieś w tym powietrzu latają, więc ciężko nam powiedzieć na ile te procedury są przestrzegane - podkreśla Dominika Bartkowska, wicedyrektorka Prywatnej Muzycznej Szkoły Podstawowej "Elementarz" w Katowicach. - Martwimy się o zdrowie naszych uczniów i pracowników. W szkole jest ok. 100 dzieci i ok. 40 pracowników. Otrzymaliśmy informacje, że te prace nie powinny w żaden sposób działać szkodliwe na zdrowie dzieci i pracowników, ale chciałabym aby Uniwersytet Śląski zrozumiał, że słowa "nie powinny" nie dają nam gwarancji, jeśli chodzi o zdrowie naszych dzieci, co jest da nas priorytetem - dodaje Dominika Bartkowska.

Dyrekcja szkoły, a także przedstawiciele Uniwersytetu Ślaskiego i wykonawcy prac mają spotkać się ze sobą na rozmowie we wtorek, 25 maja. Wtedy przedstawiony zostanie harmonogram prac.

Uniwersytet Śląski - "prace demontażowe przeprowadza profesjonalna firma" Uniwersytet Śląski w piśmie przekazanym szkole informuje, że prace budowlane polegające na demontażu płyt azbestowo-cementowych planowane są do prowadzenia w okresie od 29 maja do 30 września 2021 roku. Jak podaje uczelnia inwestycja ta została zgłoszona przez wykonawcę do Państwowej Stacji Epidemiologiczno-Sanitarnej w Katowicach, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach i Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach. Uczelnia zapewnia, ze demontaż azbestu realizowany będzie z zachowaniem reżimów sanitarnych i przepisów prawa.

Demontowany azbest ma być zabezpieczony folią polietylenową, a następnie wywieziony z terenu budowy.