Katowice. W „Arce Noego” urodziny uczniów świętuje cała szkoła. „Jesteśmy w pewnym sensie rodziną, dlatego każdy jest ważny" OPRAC.: Marcin Śliwa

NSSP „Arka Noego” w Katowicach to wyjątkowa szkoła, która cieszy się coraz większą popularnością ze względu na panującą w niej rodzinną atmosferę. Widać to najlepiej, kiedy przez całą szkolną społeczność obchodzone są urodziny każdego z uczniów. - Jesteśmy w pewnym sensie rodziną, dlatego każdy jest ważny, jego dzień narodzin jest świętem. Celebrujemy wspólnie te chwile, ponieważ to również ważny element edukacji społecznej - podkreśla Magdalena Skorupa-Grajner, prezes fundacji „Arka Noego”, która prowadzi placówkę przy ul. Gromadzkiej 59.