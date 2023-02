Katowice. W Galerii Libero otworzy się nowy sklep Action. To już trzeci punkt sieci w Katowicach

W Galerii Libero otworzy się nowy sklep Action. To już trzeci punkt sieci w Katowicach

Trzeci sklep sieci Action w Katowicach będzie mieścił się w Galerii Libero przy ul. Tadeusza Kościuszki 229 i zajmie powierzchnię ponad 870 mkw. Będzie otwarty od poniedziałku do soboty w godzinach od 09.00 do 21.00. Działalność rozpocznie w sobotę 18 lutego.

- Otwarcie nowego sklepu w Katowicach to kolejny krok w rozwoju Action. Cieszymy się, że będziemy mogli docierać do jeszcze większej liczby mieszkańców tego miasta - wyjaśnia Sławomir Nitek, Dyrektor Generalny Action w Polsce.

Sklepy Action cechuje szeroka i zmieniająca się oferta asortymentu dostępnego w przystępnych cenach. W Action klienci mogą znaleźć prawie wszystko - do wyboru mają produkty z kilkunastu kategorii zakupowych: od środków czyszczących, artykułów do majsterkowania, zabawek, artykułów biurowych po dekoracje do domu.