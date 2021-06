Katowice. Wakacje z Panem Kleksem. Ruszył letni program w Bajce Pana Kleksa. Na dzieci i rodziców czeka moc atrakcji

Skośne domki i warsztaty detektywistyczne

Od soboty 26 czerwca w Bajce Pana Kleksa na dzieci i rodziców czeka pełen atrakcji wakacyjny program. W soboty i niedziele na rodziny czeka specjalny program dnia oraz zabawa bez limitu czasu. Wśród nowych atrakcji jest m.in. zwiedzanie z Królową Abą oraz warsztaty detektywistyczne- Śladami Beboka.

Wytropienie Beboka to nie lada gratka! Zegar tyka, a na uczestników czekają zagadki detektywistyczne, odciski palców i mnóstwo śladów do odnalezienia. Tylko najuważniejszym uda się znaleźć tego nicponia i dowiedzieć, co tak naprawdę stało się w Bajce Pana Kleksa.