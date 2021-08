Katowice. Wakacyjne szaleństwo w Klubie Pomarańcza. Zobacz zdjęcia z tanecznych imprez Martyna Urban

Półmetek wakacji już za nami. Kluby taneczne, pomimo tego faktu nie zwalniają tempa. Co weekend dla swoich imprezowiczów organizują tematyczne zabawy. Klub Pomarańcza w Katowicach w weekend 30.07 - 01.08 zorganizował masę tanecznych zabaw. "Universum of sounds" oraz "My gramy Wy tańczycie" to motywy imprez organizowanych w ostatni weekend lipca. Zobacz, jak bawili się imprezowicze.