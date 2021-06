Katowice: Wojsko Polskie na Warszawskiej. Czołgi wjeżdżały przez bramę powitalną 20 czerwca 1922 r. "To był najpiękniejszy dzień w życiu"

Wojsko przemaszerowało w kilkukilometrowej defiladzie do rynku w Katowicach, mijając po drodze blisko 30 odświętnie udekorowanych bram triumfalnych. W całym regionie zbudowano ich ponad 200. Tuż przed generałem kroczyła honorowa kompania byłych powstańców śląskich , prowadzona przez majora Jana Ludygę-Laskowskiego.

Zgromadzeni zaśpiewali także Rotę, a powstaniec śląski, Juliusz Chowaniec, rozbił młotem symboliczny łańcuch, rozciągnięty między budkami granicznymi krzycząc: „Pękajcie okowy niewoli, Górny Śląsk jest wolny. Armio polska, wkraczaj nań i połącz go z Polską”.

20 czerwca 1922 roku przypadał we wtorek. Tamtego dnia wojska polskie przejęły część Górnego Śląska wkraczając triumfalnie do Katowic.

Ten dzień dopełniła msza polowa, odprawiona na katowickim rynku, i defilada.

- Dla mnie to był najpiękniejszy dzień w życiu, kiedy wojska polskie wkraczały do Katowic, kiedy na rynku stolicy nowego województwa odbywały się uroczystości przejmowania Śląska przez Polskę. Było to spełnieniem marzeń mego życia - pisał Wojciech Korfanty o czerwcu 1922 roku.

Równie owacyjnie witano wówczas wojsko polskie w Chorzowie - 23 czerwca, Tarnowskich Górach - 26 czerwca, Pszczynie i Mikołowie - 29 czerwca. Te miasta po III Powstaniu Śląskim i decyzji Konferencji Ambasadorów z października 1921 r. zostały przyłączone do Polski.

Władze polskie objęły powiat katowicki. Zajmowanie przypadłych Polsce terenów trwało do 4 lipca 1922 r. Komisja Międzysojusznicza oficjalnie przekazała władzę zarządzającą Górnym Śląskiem 14 lipca 1922 roku.

26 sierpnia 1922 roku do Katowic przyjechał Józef Piłsudski, który Krzyżami Virtuti Militari dekorował kadrę dowódczą powstań śląskich oraz ludzi zasłużonych w kampanii plebiscytowej.