Katowice. Wzrosną czynsze w mieszkaniach komunalnych. To kolejna podwyżka, która dotknie katowiczan. Więcej zapłacą też za śmieci i wodę

Przekonuje jednak, że mimo podwyżek czynsze w Katowicach i tak będą niższe niż w miastach ościennych - przykładem mają być Czeladź, Ruda Śląska, Chorzów i Sosnowiec. Dla katowiczan to marna pociecha, bo szykują się także inne podwyżki: opłat za wywóz śmieci (od 1 lipca będzie to 26,30 zł miesięcznie za śmieci segregowane, obecnie jest 21,30 zł) oraz za wodę i odprowadzanie ścieków. Wszystkie prawdopodobnie w tym samym czasie.

Wzrosną czynsze w mieszkaniach komunalnych – poinformowali w piątek, 30 kwietnia, katowiccy urzędnicy. Twierdzą, że to konieczne, bo rosną koszty bieżące, energii, płacy minimalnej, droższe jest też utrzymanie terenów przylegających do budynków i bieżące remonty.

- Do tej pory obowiązywały dwie stawki, uzależnione m.in. od rozmiaru lokalu, jego położenia, ogólnego stanu budynku, dostępności do windy, etc. Teraz zaproponowano jedną, uśrednioną stawkę dla całego zasobu lokalowego w mieście. Jej wysokość została obliczona na bazie średniej z obecnych stawek i zaokrąglona do pełnej kwoty Stawka ta jest wyjściową przy wyliczeniu stawki ostatecznej za m2 lokalu mieszkalnego, uwzględniającej wskazane w załączniku do zarządzenia czynniki jej różnicowania - tłumaczą katowiccy urzędnicy.