Katowice z klocków LEGO. Panorama robi wrażenie!

Katowice z klocków LEGO. Jakie budynki wybrano?

Katowicka panorama z klocków LEGO robi wrażenie. Jakie budynki się w niej znajdują? Możemy zobaczyć Spodek, Teatr Śląski, KTW II, Muzeum Śląskie oraz „kukurydzę” z Osiedla Tysiąclecia.

Autorem Katowic z klocków LEGO jest Łukasz Ogrodnik z Warsaw LEGO User Group. To właśnie on zaprojektował modele przedstawiające najbardziej znane budynki z Katowic. jak wyjaśnia, budowę zaczął od Spodka, ponieważ jest to najbardziej charakterystyczny obiekt w mieście. Nie mogło zabraknąć także KTW II, ze względu na ciekawą bryłę budynku.

Budowa wszystkich prototypów zajęła mu ok. 12 godzin. Projekt panoramy został wysłany do LEGO Polska i po akceptacji zamówiono klocki do budowy rzeczywistego modelu. To właśnie one trafiły do sklepu we Wrocławiu.