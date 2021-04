Katowice zaczęły majówkę 2021. Dolina Trzech Stawów pełna ludzi w ciepły, wiosenny wieczór 30 kwietnia

Na Dolinie 3 Stawów naprawdę jest co robić. Jest tu specjalna "autostrada" dla rowerów i rolkostrada,, biegnąca jej środkiem (główna trasa ma ok. 2 km), są osobne trasy na rolki, są plenerowe siłownie, place zabaw dla dzieci. Są łąki i trawniki, gdzie można biegać z psem i urządzić piknik oraz miejsca do wędkowania przy stawie Łąka. Na stawie Kajakowym - można pływać kajakiem. Staw kąpielowy ma obok niewielką plażę, latem to miejsce szykowane jest na zwyczajowe kąpielisko. Jest tu niewielka stadnina i nowy park linowy (jeszcze nieczynny).