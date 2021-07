Katowice. Zamykają Tesco na Tysiącleciu. Totalna wyprzedaż i likwidacja sklepu. Sprzedają też kasy, regały, chłodnie, sprzęt

Można kupić wszystko, łącznie z regałami i... kasą. Supermarket Tesco na osiedlu Tysiąclecie a w Katowicach zamyka się. Definitywnie. Ma być czynny do 15 lipca 2021. Na początku lipca półki w sklepie nieopodal Kukurydz i tuż przy nowych blokach JW Construction były w dużej mierze już puste, na wielu działach nowego towaru już nie dowozi się.

A to, co zostało, jest tańsze, w zależności od produktów ceny są obniżone od 5 proc (np. piwo), przez 10 (kawy i herbaty) i 20 proc. (alkohol), do 30 proc. (produkty dla dzieci, niektóre kosmetyki). Można zrobić tu teraz zakupy naprawdę tanio, o ile nie jest się wybrednym, bo szerokiego wachlarza produktów już nie ma. Ale jeśli chcecie kupić regał, przeszkloną lodówkę czy kasę, proszę bardzo - ceny są na każdym meblu, a szczegóły - u kierownika sklepu.