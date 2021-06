Katowice zmienią się nie do poznania - zakwitną na zielono. Rusza akcja "Miejska farma i ekowarsztaty"

Katowice: Wielkie zmiany zaczynają się od małych sadzonek

Czy powrót do natury w mieście jest możliwy? Jak najbardziej! Właśnie udowadnia to Galeria Katowicka zapraszając mieszkańców aglomeracji do miejskiej farmy. Zakładanie farm i tworzenie wokół nich społeczności to nowa jakość w walce o lepszą kondycję naszej planety. Zielona przestrzeń, na której można zasadzić, wyhodować, a następnie zebrać plony, stanowi nie tylko idealne miejsce do odpoczynku od miejskiego zgiełku, ale pełni także funkcję edukacyjną. To tu dzieci, a nawet dorośli, mogą po raz pierwszy zetknąć się z rolnictwem, poznając zasady uprawy i pielęgnacji różnych owoców, ziół i warzyw. Powstała w samym centrum miasta Miejska Farma w Katowickiej to aż 2300 sztuk sadzonek, w tym m.in.: brokuły, dynie, cukinie, truskawki, poziomki, mięta, melisa, tymianek, pelargonie i wiele więcej. Teraz można podglądać codzienny wzrost roślin, a wraz z końcem sezonu, w ostatni weekend sierpnia, wszystkie zbiory trafią do mieszkańców.

ZOBACZCIE ZDJĘCIA

- Katowicka jak zawsze wychodzi do mieszkańców z niebanalna propozycją – tym razem to miejska farma w samym centrum stolicy metropolii! Zgodnie z naszym hasłem ”Wypuszczamy zieleń w miasto” i tworzymy ekoprzestrzeń, która spełnia kilka funkcji. Społeczny ogródek urozmaica miejski krajobraz, wpływa korzystnie na jakość powietrza, jest doskonałym miejscem na weekendowy spacer oraz daje okazję zyskania przydatnych umiejętności w trakcie weekendowych warsztatów. Miejska farma to przyjemna alternatywa dla tradycyjnego rolnictwa, dzięki której nawet na silnie zurbanizowanych obszarach możemy być nadal blisko natury. Gorąco zachęcam do odwiedzenia miejskiej farmy w Katowickiej – z dziećmi na warsztaty, ze znajomymi na spacer lub samemu, dla chwili relaksu w zielonej enklawie w centrum miasta - mówi Anna Szczerkowska, Marketing Manager Galerii Katowickiej.