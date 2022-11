Katowice. Zobacz jak zmieniał się Giszowiec na początku naszego wieku. ZDJĘCIA ARCHIWALNE Monika Jaracz Karina Trojok

Jest takie wyjątkowe miejsce, położone w południowo-wschodniej części Katowic, które wzbudza ogromne zainteresowanie osób zwiedzających stolicę województwa śląskiego. Wielu mieszkańców miasta i regionu ma do niego wielki sentyment. Giszowiec znany jest bowiem nie tylko wśród lokalnej społeczności, ale stanowi jedną z wizytówek Katowic. Sporo osób chętnie tam wraca, by doświadczyć wspaniałego klimatu, jaki wyróżnia to zabytkowe osiedle. Jest ono nadal wyjątkowe, mimo upływającego czasu, a wraz z nim – zmian, zachodzących w przestrzeni miasta. Giszowiec również zmieniał się przez lata, jednak w nowocześnie zurbanizowanym otoczeniu można mieć wrażenie, że tam czas się zatrzymał.