Katowice: Związkowcy weszli do siedziby PGG. Protestują i domagają się rozmów na temat uporządkowania rynku handlu węglem

W poniedziałek rano związkowcy z WZZ Sierpnień 80 weszli do siedziby Polskiej Gru[y Górniczej i oczekują tam na podjęcie rozmów w związku z fatalną sytuacją na rynku handlu węglem. Związkowcy domagają się rozmów m.in. z ministrem odpowiedzialnym za górnictwo Piotrem Pyzikiem.

- Oczekują na podjęcie rozmów i przyjazd ministra Piotra Pyzika, któremu chcą przekazać rozwiązania zwiększające dostępność węgla i zmniejszające jego cenę. PGG sprzedaje tzw "ekogroszek" po około 900 zł za tonę. Już po chwili ten sam węgiel oferowany jest dla odbiorcy, po 2,5 - 3 tysiące złotych. Cały zysk przechwytywany jest przez pośredników, co powoduje oburzenie odbiorców indywidualnych, którzy muszą płacić za węgiel trzykrotnie drożej, niż sprzedaje go PGG. Oprócz tego węgiel jest niedostępny, a odbiorcy indywidualni nie mogą go kupić - podnosi Bogusław Ziętek, przewodniczący WZZ Sierpień 80.