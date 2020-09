Katowicka Karta Mieszkańca już działa. Zobacz listę zniżek. Tańsze są bilety na baseny i koncerty

Przypomnijmy, że KKM miała zacząć działać 1 września i od tego dnia uprawniać katowiczan do szeregu zniżek, m.in. tańszych biletów na baseny czy wydarzenia kulturalne. Tyle że uchwałę katowickiej Rady Miasta wprowadzającą KKM zakwestionowały służby wojewody śląskiego, bo „nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Uchwała ta nie stanowi aktu prawa miejscowego. Nie posiada ona bowiem cech, które umożliwiłyby zakwalifikowanie jej do tej kategorii aktów”.

Błąd formalny, ale uchwałę unieważniono. W poniedziałek, 7 września, katowiccy radni podjęli więc nową uchwałę, która weszła w życie z dniem podjęcia. To oznacza, że od wtorku, 8 września, KKM już działa.

Natomiast od tygodnia katowiczanie mogli kartę "wyrabiać". - W tym okresie do projektu zarejestrowało się prawie 6 tysięcy osób - wylicza Ewa Lipka, rzecznik prasowy katowickiego magistratu.

- Karta ma faworyzować wszystkie te osoby, które mieszkają w Katowicach, tu są zameldowane i tu płacą podatki. Chodzi o to, aby mieszkańcy mogli korzystać ze wszystkich udogodnień, na które się składają finansowo, z odpowiednimi zniżkami – tłumaczył prezydent Katowic.

W ramach KKM można skorzystać ze zniżek w kilkunastu miejscach. To m.n. tańsze o połowę bilety na miejskie pływalnie Brynów i Burowiec oraz na kąpieliska Rolna i Bugla, a także wejściówki do Muzeum Historii Katowic, Teatru Lalki i Aktora „Ateneum" czy Galeri Sztuki Współczesnej BWA. Z 50 proc. rabatem kupimy również wejściówki na imprezy organizowane przez Miasto Ogrodów, a z 20 proc. na wydarzenia, których miasto jest współorganizatorem.

Karta jest w trzech wersjach: w formie tradycyjnej karty, aplikacji na smartfony, będzie ją też można zapisać na karcie płatniczej. Aplikację można ściągnąć zdalnie, aby otrzymać kartę trzeba odwiedzić punkt obsługi Katowickiej Karty Mieszkańca, który znajduje się przy ulicy Pocztowej 5, natomiast, aby zapisać ją na swojej karcie płatniczej należy zgłosić to w dowolnym punkcie honorującym zniżki – np. w nowo wybudowanych katowickich basenach .

Docelowo Katowicka Karta Mieszkańca będzie uprawniała również do tańszych opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania i w Strefie Kultury, w której opłaty za postój mają zostać wprowadzone jeszcze w tym roku. To w skrócie oznacza, że parkowanie w Katowicach będzie tańsze dla mieszkańców, a droższe dla przyjezdnych.

- Na parkingach, które nie są zaliczane do dróg publicznych te zniżki będą funkcjonowały i niebawem dokładnie przedstawimy miejsca, gdzie ta opłata będzie dla mieszkańców niższa. Co do dróg publicznych musimy szukać rozwiązania, bo temat jest bardzo skomplikowany, czekamy tu na twardą opinię naszych prawników. Natomiast w Strefie Kultury zniżki dla mieszkańców zaczną funkcjonować już w momencie wprowadzenia opłat na tym obszarze i zainstalowania tam odpowiednich urządzeń – zapowiada prezydent Krupa.

Katowicka Karta Mieszkańca to warto wiedzieć: