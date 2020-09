Katowicka Karta Mieszkańca nie zacznie działać od 1 września. Powód? Uchwałę o KKM uchylił nadzór prawny wojewody śląskiego

Uruchomienie Katowickiej Karty Mieszkańca przedstawiciele miasta ogłosili na zwołanej w piątek, 28 sierpnia, konferencji prasowej. KKM miała zacząć działać od 1 września i od tego dnia uprawniać katowiczan do szeregu zniżek, m.in. tańszych biletów na baseny czy wydarzenia kulturalne .

Tymczasem, według służb prawnych wojewody „uchwała w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice Programu pn. „Katowicka Karta Mieszkańca" nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Uchwała ta nie stanowi aktu prawa miejscowego. Nie posiada ona bowiem cech, które umożliwiłyby zakwalifikowanie jej do tej kategorii aktów”.

– Prezydent Marcin Krupa zwrócił się do przewodniczącego Rady Miasta o zwołanie nadzwyczajnej sesji w poniedziałek 7 września. Maciej Biskupski wyraził zgodę na takie rozwiązanie. Podczas sesji radni będą mogli przyjąć nową uchwałę w sprawie wprowadzenia Katowickiej Karty Mieszkańca. Dzięki temu zapowiedziane zniżki będą mogły obowiązywać już od 8 września – zapowiada Stachura.

Wątpliwości pozostają, ale fakt jest taki, że Katowicka Karta Mieszkańca nie zacznie działać od 1 września. Katowiczanie mogą jedynie „wyrobić” KKM w wersji elektronicznej lub plastikowej, ale nie skorzystają z żadnych zniżek, do których będzie uprawniała. Na uruchomienie karty trzeba będzie poczekać do 8 września, wcześniej jednak nad nową uchwałą o KKM będą musieli pochylić się radni.

- Karta ma faworyzować wszystkie te osoby, które mieszkają w Katowicach, tu są zameldowane i tu płacą podatki. Chodzi o to, aby mieszkańcy mogli korzystać ze wszystkich udogodnień, na które się składają finansowo, z odpowiednimi zniżkami – tłumaczył prezydent Katowic.

Karta będzie funkcjonowała w formie tradycyjnej karty, aplikacji na smartfony, będzie ją też można zapisać na karcie płatniczej. Aplikację można ściągnąć zdalnie, aby otrzymać kartę trzeba odwiedzić punkt obsługi Katowickiej Karty Mieszkańca, który znajduje się przy ulicy Pocztowej 5, natomiast, aby zapisać ją na swojej karcie płatniczej należy zgłosić to w dowolnym punkcie honorującym zniżki – np. w nowo wybudowanych katowickich basenach .

W ramach KKM będzie można skorzystać ze zniżek w kilkunastu miejscach. To m.n. tańsze o połowę bilety na miejskie pływalnie Brynów i Burowiec oraz na kąpieliska Rolna i Bugla, a także wejściówki do Muzeum Historii Katowic, Teatru Lalki i Aktora „Ateneum" czy Galeri Sztuki Współczesnej BWA. Z 50 proc. rabatem kupimy również wejściówki na imprezy organizowane przez Miasto Ogrodów, a z 20 proc. na wydarzenia, których miasto jest współorganizatorem.

Z KKM będzie też tańsze parkowanie w Strefie Kultury i w Strefie Płatnego Parkowania

Docelowo Katowicka Karta Mieszkańca będzie uprawniała również do tańszych opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania i w Strefie Kultury, w której opłaty za postój mają zostać wprowadzone jeszcze w tym roku. To w skrócie oznacza, że parkowanie w Katowicach będzie tańsze dla mieszkańców, a droższe dla przyjezdnych.

- Na parkingach, które nie są zaliczane do dróg publicznych te zniżki będą funkcjonowały i niebawem dokładnie przedstawimy miejsca, gdzie ta opłata będzie dla mieszkańców niższa. Co do dróg publicznych musimy szukać rozwiązania, bo temat jest bardzo skomplikowany, czekamy tu na twardą opinię naszych prawników. Natomiast w Strefie Kultury zniżki dla mieszkańców zaczną funkcjonować już w momencie wprowadzenia opłat na tym obszarze i zainstalowania tam odpowiednich urządzeń – zapowiada prezydent Krupa.