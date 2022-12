Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, czyli znowu rok sukcesów. A co w planach na 2023 rok?

Choć sytuacja gospodarcza i polityczna na świecie jest trudna, coraz więcej firm boryka się z problemami wynikającymi z agresji Rosji na Ukrainę, wysokimi cenami energii, to inwestycje w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej cieszą się powodzeniem, zwłaszcza wśród mikro, małych i średnich firm. Wystarczy spojrzeć na podsumowanie trzech kwartałów 2022 roku.

Inwestorzy z sektora MŚP nie rezygnują z lokowania nowych projektów w KSSE. Łącznie Katowicka SSE wydała do końca trzeciego kwartału 55 decyzji o wsparciu na jej terenach. Dzięki nim firmy uzyskają zwolnienie z podatku CIT i PIT do nawet 50 procent na okres 12 lub 15 lat (w ramach działającej od 2018 roku Polskiej Strefy Inwestycji). Od początku tego roku spółki, które zdecydowały się umiejscowić swoje nowe projekty na terenach strefy, zadeklarowały inwestycje o wartości ponad 1,6 mld zł (liczby dotyczą tylko trzech pierwszych kwartałów). Większość z nich (36) reprezentuje sektor MŚP. Pozostałych 19 to duże przedsiębiorstwa, zatrudniające łącznie co najmniej 500 pracowników. Wśród inwestorów dominują w tym roku przedsiębiorstwa z branży maszynowej, transportu, elektroniki użytkowej, motoryzacji oraz sektora FMCG (spożywczego). Dzięki nowym projektom w regionie powstanie ponad 750 nowych, a utrzymanych zostanie ponad 6500 miejsc pracy. Najwięcej z nich w obrębie podstref gliwickiej i sosnowiecko-dąbrowskiej.