Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna podsumowała I kwartał roku. Mikro, małe i średnie firmy coraz chętniej inwestują w KSSE

Dzięki zwolnieniu z podatków, kwota możliwej do uzyskania pomocy wyniosła od 2015 roku ponad miliard złotych. W porównaniu do pierwszych trzech miesięcy 2021, również w pierwszym kwartale tego roku wzrosła liczba przedsiębiorców z sektora MŚP decydujących się rozwijać w ramach katowickiej Strefy.

Rosnące nakłady inwestycyjne firm z sektora MŚP w KSSE

Jak wskazują analitycy KSSE, na przestrzeni ostatnich siedmiu lat wyraźnie podwyższyły się deklarowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa nakłady na inwestycje. O ile w 2015 roku wynosiły one nieco ponad 177 milionów złotych, to już w 2021 rekordowe 711 mln zł, a więc blisko 600 % więcej. Wyraźny wzrost KSSE zanotowała w roku 2018 (529 mln zł wobec 340 mln w 2017), gdy powstała Polska Strefa Inwestycji, która zniosła terytorialność inwestycji i sprawiła, że możliwość wsparcia nie zależy już od konkretnej lokalizacji, a zwolnienie z podatku można uzyskać w całej Polsce.

Nowe przepisy to łatwiejsze warunki wejścia do SSE oraz większa kwota pomocy

Jak przekonują eksperci KSSE, z perspektywy decyzji firmy o chęci przystąpienia do Specjalnej Strefy Ekonomicznej kluczowa jest kwota pomocy możliwej do uzyskania dzięki zwolnieniu z podatków CIT i PIT. W 2021 roku przekroczyła ona po raz pierwszy (licząc łącznie od roku 2015) miliard złotych. W samym tylko 2021 roku wyniosła ona dla tego segmentu przedsiębiorców ponad 288 mln zł. Przedstawiciele KSSE wskazują, że wpływ na to mają znowelizowane w 2021 roku przepisy, dzięki którym firmy mają możliwość uzyskania zwolnienia z podatku CIT lub PIT na terenie całej Polski na okres 12 lat (poza granicami KSSE, lecz na terenie Śląska i Opolszczyzny) oraz aż 15 lat dla projektów realizowanych w granicach SSE. Podczas gdy wg nowych wysokość pomocy publicznej dla dużych wynosi do 30%, to dla średnich i małych odpowiednio aż do 40% (średnie) i 50% (małe). Oferta przeznaczona jest dla tych przedsiębiorstw, które realizują projekty przemysłowe (np. budowa nowych zakładów produkcyjnych) bądź też firm oferujących nowoczesne usługi dla biznesu, związane np. z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usług powiązanych, audytem finansowym czy usługami rachunkowo-księgowymi.