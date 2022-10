Katowicki Spodek zdał na piątkę egzamin przed mistrzostwami świata ZDJECIA

Katowicki Spodek zdał na piątkę egzamin przed mistrzostwami świata

Mecz Polska - Włochy był nie tylko spotkaniem o punkty w eliminacjach ME, ale także sprawdzianem Spodka przed przyszłorocznymi mistrzostwami świata. To właśnie w katowickiej hali 11 stycznia odbędzie się mecz otwarcia MŚ i reprezentacja Polski rozegra w niej wszystkie swoje pojedynki w rundzie wstępnej turnieju. W sumie w tym legendarnym obiekcie zaplanowano 21 spotkań MŚ.

Mecz kwalifikacji ME przyciągnął do Spodka blisko 7 tysięcy widzów. To pozwoliło organizatorom sprawdzić w praktyce wiele rozwiązań, które będą później funkcjonowały w trakcie mundialu.

– Byliśmy w stanie przeprowadzić ten mecz bardzo sprawnie, przetestować sprawy związane z oprawą widowiska, zachowaniem bezpieczeństwa. Był też okazja wysłuchać opinii przedstawicieli mediów, którzy tłumnie przybyli do Spodka. Chcemy i będziemy perfekcyjnie przygotowani na mundial – powiedział Grzegorz Gutkowski, dyrektor MŚ w Polsce.