Katowickie uczelnie otwarły nowy rok akademicki. Śpiew dłoni, przemarsz rektorów i promocja nauki

Zaśpiewaj dłońmi

Jak rozpoczęcie roku akademickiego, to chóry. Studenci zaśpiewali tradycyjne „Gaudeamus igitur", „Gaude Mater Polonia”. Nie zabrakło również hymnu państwowego oraz „Krzesanego” Wojciecha Kilara. Co istotne, mogły go wysłuchać (a raczej zobaczyć) osoby niesłyszące. Specjalny chór tłumaczył na migowy muzykę.