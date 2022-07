Katowicom opłaca się być areną wielkich wydarzeń. Rozmowa z prezydentem Marcinem Krupą

Stolica Górnego Śląska była miejscem losowania grup turnieju finałowego, które odbyło się w sali NOSPR. U nas zaplanowano także mecz otwarcia MŚ, w którym 11 stycznia Polska zagra z Francją. Jestem szczęśliwy, że tak wielkie wydarzenia odbywają się w Katowicach i dzieje się to już od dłuższego czasu. Nasze miasto jest miejscem, w którym można rozmawiać, toczyć debaty, kibicować i bawić się. Ledwie skończyło się World Urban Forum, a już mieliśmy ceremonię losowania grup mistrzostw świata piłkarzy ręcznych. Mamy dobre relacje ze związkami sportowymi i chyba nikt nie wyobraża sobie wielkich wydarzeń w Polsce bez obecności Katowic. My w mieście przy takich imprezach dajemy serducho i dobrą organizację, co jest doceniane przez związki sportowe.

Przed MŚ piłkarzy ręcznych w Katowicach odbędą się jeszcze mistrzostwa świata siatkarzy. Organizacja takich imprez sporo kosztuje. Czy to się miastu opłaca finansowo?

Opłaca się i to w dwójnasób. Po pierwsze kibice przyjeżdżający na taką imprezę zostawiają u nas sporo pieniędzy w jej trakcie wydając je na hotele, jedzenie czy transport. To efekt wymierny, ale równie ważny jest ten promocyjny, który trudniej policzyć. Mówię tutaj nie tylko o obecności Katowic w światowych mediach przy okazji transmisji imprez, ale także o ludziach, którzy później wracają do siebie i opowiadają wszystkim, że te Katowice są takim fajnym miastem, że warto przyjechać tu jeszcze raz i pozwiedzać okolicę. Mam bardzo wiele takich sygnałów. Dzięki dobrej bazie hotelowej jesteśmy świetnym miejscem do wypadów do Krakowa czy Oświęcimia, a w naszym regionie do Pszczyny, Zabrza czy Tarnowskich Gór, gdzie są ciekawe muzea i naprawdę jest tam co oglądać.