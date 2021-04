Kawa na wynos na Śląsku i Zagłębiu. Gdzie ją kupić? Kawiarnie zamknięte, ale są Bike Cafe, kawobusy, kawiarnie na kołach

A że zamknięte są też miejsca rozrywki, siłownie, kluby fitness, jedna z nielicznych atrakcji, jakie nam zostały, to spacer po parku. Po parku z zamkniętymi kawiarniami. Dość szybko w 2020 odnalazły się w tej pandemicznej rzeczywistości kawobusy - malutkie bary na kołach. Przyjeżdżają do parków i na skwery w mieście głównie w słoneczne weekendy, ale w te zimne też - Bike Cafe w Parku Śląskim koło świątyni Sybilli stało chyba całą zimę! Owszem, zanim wybierzecie się na spacer w plener czy do parku, możecie przygotować kawę w domu i zabrać w termosie, kupić w Żabce, gdzie wiosną 2021 na ranne ptaszki czeka zresztą promocja, albo kupić w ulubionej kawiarni po drodze. W McDonaldzie też. Możecie też o tym zapomnieć i rozglądać się na miejscu.

Wcześniej takie kawobusy znaliśmy raczej tylko z imprez plenerowych. Był to biznes sezonowy. W pandemii stał się całoroczny. Dziś są na każdym niemal rogu. I nie, najczęściej nie serwują rozpuszczalnej kawy z termosu, bo mają "na wyposażeniu" porządne ekspresy ciśnieniowe i dobrą jakościowo kawę. W roku 2021 kawosz dobrze wie, co lubi pić i jak zaparzone - kawowa świadomość jest coraz wyższa. Cierpią jednak zwolennicy ruchu less waste lub zero waste - bo dostajemy kawę w jednorazowych kubkach. Cóż z tego, że papierowych. Śmieć to śmieć. Czy w kawobusach można dostać kawy do własnego kubka? Na pewno wyjątkiem jest Silesija Kawiarnia w Rybniku, która po kawę na wynos zaprasza z własnym kubkiem - ale to kawiarnia stacjonarna, nie mobilna. Jeśli znacie takie miejsce, dajcie znać w komentarzu lub na FB.