Kawalerki i mieszkania na wynajem w Katowicach i okolicach są najbardziej poszukiwane. Ile kosztują? Aktualne oferty, marzec 2022

Małe mieszkania i kawalerki w Katowicach

Takie mieszkanie – uważane często za małe – o powierzchni około 20 - 30 metrów kwadratowych, jeśli jest dobrze rozplanowane, może być całkiem ciekawą propozycją. Pewnie, że najlepiej dla singla lub singielki, ale znam takie przypadki, kiedy na 33 metrach kwadratowych mieściła się cała rodzina (czyli model 2 plus 2), a do tego towarzyszył im ogromnych rozmiarów pies. To trochę za dużo, jak na wspomniany metraż, ale dwie osoby plus kot, nawet w rozmiarach maine coona, to już nic strasznego.