Kawiarnia Alternatywa 21 na Starym Rynku w Częstochowie zachęca świetną kawą i obsługą. Fundacja Oczami Brata pełni tutaj ważną misję

Stary Rynek w Częstochowie to od kilku miesięcy miejsce wyjątkowe. Zrewitalizowany plac z fontannami, rzeźbami Jerzego Kędziory i pięknym, przeszklonym pawilonem przyciąga mieszkańcow i turystów. Od wtorku w budynku działa już kawiarnia, która jest również wyjątkowa.

Kawiarnia Alternatywa 21, która jest czynna od wtorku do niedzieli w godzinach 10-22, to młodsza siostra Klubokawiarni Alternatywa 21. Oba lokale prowadzi spółdzielnia socjalna „Jasne, że Alternatywa 21”, za którą stoi Fundacja Oczami Brata, od lat niosąca pomoc osobom niepełnosprawnym.

Celem Fundacji nie jest zwykła pomoc. Zadanie jest ambitniejsze, Paweł Bilski wraz ze współpracownikami chcą, aby ich podopieczni mogli się usamodzielnić. O tym, że to możliwe przekonuje Zuza, która wita nas w kawiarni. Zuza przeszła pełną drogę do samodzielności, przygotowaną przez Fundację Oczami Brata.

Zuza nazywana jest chodzącym szczęściem, wszystkich zaraża swoim optymizmem i radością. Mleko może się wylać, łyżeczka może spaść, ale dla Zuzy to nie problem. Zuza pracowała wcześniej w Klubokawiarni, teraz przeniosła się do Kawiarni na Starym Rynku. Dziewczyna przekonuje nas, że osoby niepełnosprawne mogą korzystać z życia pełnymi garściami, potrzebują jedynie pomocy w postawieniu pierwszych kroków. Nie byłoby to możliwe bez Fundacji Oczami Brata.