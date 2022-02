Każdy pisarz marzy o tym, żeby zobaczyć swoją powieść na ekranie – wywiad z Magdaleną Witkiewicz o filmie "Uwierz w Mikołaja" Kamil Lorańczyk

Magdalena Witkiewicz nazywana jest specjalistką od szczęśliwych zakończeń, opowiada o poważnych sprawach w lekkim, a czasami nawet w bardzo lekkim stylu fot. Magdalena Witkiewicz Official/FB Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Magdalena Witkiewicz to bestsellerowa polska autorka. Teraz jej twórczość znalazła się na planie filmowym, gdzie realizowana jest ekranizacja jej powieści pt. „Uwierz w Mikołaja”, do której scenariusz napisała Ilona Łepkowska. O wrażeniach związanych z przeniesieniem swojej książki na ekran, o własnej twórczości, pobycie w Bielsku-Białej, miłości jaką darzy Kaszuby i o tym, co planuje w twórczej przyszłości opowiada pisarka.

Magdalena Witkiewicz to bestsellerowa polska autorka. Teraz jej twórczość znalazła się na planie filmowym, gdzie realizowana jest ekranizacja jej powieści pt. „Uwierz w Mikołaja”, do której scenariusz napisała Ilona Łepkowska. O wrażeniach związanych z przeniesieniem swojej książki na ekran, o własnej twórczości, pobycie w Bielsku-Białej, miłości jaką darzy Kaszuby i o tym, co planuje w twórczej przyszłości opowiada pisarka. Magdalena Witkiewicz to bestsellerowa polska autorka. Teraz jej twórczość znalazła się na planie filmowym, gdzie realizowana jest ekranizacja jej powieści pt. „Uwierz w Mikołaja”, do której scenariusz napisała Ilona Łepkowska. O wrażeniach związanych z przeniesieniem swojej książki na ekran, o własnej twórczości, pobycie w Bielsku-Białej, miłości jaką darzy Kaszuby i o tym, co planuje w twórczej przyszłości opowiada pisarka.