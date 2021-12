Kazimierz Nóżka z Nadleśnictwa Baligród. Wędrówka po górach to przeżycie. Tak i Bieszczady warto przeżyć, poznać każdy ich dziki zakątek

Leśniczy leśnictwa Polanki, Nadleśnictwa Baligród Kazimierz Nóżka - sympatyczny, z ogromną wiedzą w swojej dziedzinie i doświadczeniem, skromny i...znany już wszystkim. Jest Pan jednym z ulubieńców internetu. Facebookowy profil Nadleśnictwa Baligród, współprowadzony z Marcinem Sceliną z leśnictwa Roztoki, furorę zrobił dzień przed Wigilią w 2017 roku po umieszczeniu filmiku, na którym ratuje Pan niedźwiadki Grzesia i Lesia oraz ich matkę, niedźwiedzicę Agę, przed wilkami.

Racja. Taki boom strony zaczął się właśnie od tego filmiku. Spotkanie było zupełnie nieplanowane. Zimowy, grudniowy dzień. Padał śnieg i zacierał wszystko, co było do tej pory. Na nowym śniegu widać zaś ślady zwierzyny - gdzie się aktualnie przemieszcza, w jakim kierunku, ile jest osobników. Nie wiem, po co poszedłem do tego lasu. To nie była okazja do pracy. W pewnym momencie podczas tego spaceru zobaczyłem dużo wilczych tropów. Myślę, pójdę za nimi. Miałem statyw, aparat. Po około 100 m wilki się rozpierzchły, więc odpuściłem. Uszedłem jeszcze kilkaset metrów, stanąłem nad urwiskiem i...zobaczyłem w dole dwa niedźwiedzie. Wiedziałem że to niedźwiedzica, było przy niej jedno młode. Zaniepokoiło mnie, dlaczego nie ma drugiego. Ten młody nagle ruszył pod górkę, niedźwiedzica za nim i nagle ze wzniesienia słyszę ni to wycie, ni popiskiwanie. Ze zbocza zbiegły dwa niedźwiadki, a za nimi niedźwiedzica. W pewnym momencie niedźwiedzica zatrzymała się przy jodełce i bierze na siebie atak wilków. Było ich pięć, może sześć. Wyrywa się mój okrzyk „zostawcie ją!”. Wilki były zdezorientowane. Uciekły. Niedźwiedzica rozglądała się za niedźwiadkami, a one były pode mną. Ruszyła w ich stronę. Całe zajście trwało kilka minut. Nastała cisza, przestał padać śnieg. Przez moment nie docierało do mnie, co się stało. Ale potem włączyłem aparat i sprawdziłem, że to wszystko się nagrało.