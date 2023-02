Kibice GKS Katowice kończą bojkot! Wracają na Blaszok i do Satelity. Wydali oświadczenie

Kibice GKS Katowice bojkotowali domowe mecze piłkarzy i hokeistów od 19 lipca 2022. W piątek 3 lutego 2023 wydali oświadczenie o zakończeniu akcji.

Oświadczenie Stowarzyszenia Kibiców GKS-u Katowice "SK 1964"

GIEKSIARZE - ZMIENIAMY FORMĘ PROTESTU - WRACAMY na BLASZOK i do SATELITY!

Od meczu z Podbeskidziem wracamy na Blaszok, a do Satelity od spotkania z Podhalem 15.02!

Osiągnęliśmy to, co chcieliśmy - temat stał się głośny w Polsce w skali, której nie zakładaliśmy. Pokazaliśmy, że GKS Katowice bez kibiców nie istnieje, a działania klubu to nie tylko pozorowanie marketingu, ale przede wszystkim akcje przeciw kibicom.

Jednoznacznie wykazaliśmy, która strona eskaluje konflikt - wspomnijmy tylko o blokowaniu wyjazdów do Bełchatowa, Chorzowa czy w ostatnim czasie... do Niecieczy.

To było pół roku dużych wyrzeczeń, ale pokazaliśmy solidarność. Dziękujemy wszystkim osobom, które przez cały ten czas nas wspierały. Wracamy do tego, co kochamy - wspierania GieKSy z trybun! Protestowaliśmy sprzed stadionu, teraz zaprotestujemy z trybun!

Widzimy się na Blaszoku oraz w Satelicie od strony Olimpijskiej!