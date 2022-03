Kibice GKS Tychy rozgrzani emocjami. Zespół wygrał z Cracovią i zagra w półfinale

GKS Tychy mógł przesądzić kwestię awansu już w poprzednim spotkaniu, ale przegrał w rzutach karnych. W meczu numer sześć walka także trwała dłużej niż przez trzy tercje. Tym razem jednak miała szczęśliwe zakończenie dla ekpy Andrieja Sidorenki. Po 94 sekundach dogrywki Christian Mroczkowski idealnie przymierzył przy słupku i kibice GKS eksplodowali szczęściem.

Droga do tego momentu była długa, bo to goście prowadzili 2:1, w dodatku strzelając oba gole w osłabieniu, co mocno sfrustrowało gospodarzy. Udało im się jednak doprowadzić do remisu, a potem do zwycięstwa.

Zobaczcie zdjęcia kibiców oraz z meczu GKS Tychy - Cracovia.

GKS Tychy - Cracovia 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, d. 1:0)

1:0 Bartłomiej Pociecha(3), 1:1 Jewgienij Bodrow (7), 1:2 Iwan Jacenko (25), 2:2 Jegor Fieofanow (35), 3:2 Christian Mroczkowski (62)

Wynik play off: 4:2