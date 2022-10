Kibice GKS Tychy zobaczyli pięć goli i pogrom Skry (5:0). Zdjęcia fanów ze stadionu przy Edukacji

W lipcu w sparingowym meczu GKSTychy strzelił Skrze Częstochowa cztery gole. Wniedzielę w walce o ligowe punkty dołożył o jedno trafienie więcej, w dodatku sam zachował czyste konto po stronie strat. Dla gości to już czwarta porażka z rzędu i poważny sygnał do niepokoju.

Jakub Dziółka szuka sposobu na przerwanie zapaści i w porównaniu z poprzednim spotkaniem dokonał w jedenastce aż trzech zmian. Do składu wszedł między innymi Piotr Nocoń, który wrócił po czteromiesięcznej przerwie spowodowanej leczeniem kontuzji i od razu założył opaskę kapitana.

Częstochowianie próbowali odzyskać styl, który do niedawna przynosił im regularne zdobycze punktowe i miano drużyny z trudną do przełamania defensywą. W Tychach próbowali długo rozgrywać piłkę i paraliżować akcje ofensywne rywali. GKS nie potrafił na to znaleźć sposobu niemal do końca pierwszej połowy. Wtedy jednak Skra została złamana już na dobre. Najpierw w 42 minucie po rzucie rożnym Jan Biegański główkował z linii pola karnego i piłka po słupku wpadła za plecy Jakuba Bursztyna.

Dla bramkarza gości to był dopiero początek nieszczęść. W doliczonym czasie gry padł gol z gatunku niezwykłych.