Kibice Górnika Zabrze na zdjęciach z meczu z Jagiellonią. Mówcie, co chcecie, ale Górnik ma najlepszych fanów na Śląsku! Rafał Musioł

Kibice Górnika Zabrze do końca dopingowali swoich piłkarzy w meczu z Jagiellonią Białystok. I dostali za to nagrodę w 90 minucie, gdy Erik Janża doprowadził do remisu. Zobaczcie zdjęcia z meczu Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok.