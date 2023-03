Kibice Górnika Zabrze pobili rekord i pokazali jaka moc tkwi w trybunach na Roosevelta. ZDJĘCIA

To był magiczny wieczór na Arenie Zabrze, ale bez szczęśliwego finału dla gospodarzy. Fani Górnika Zabrze wypełnili trybuny, by pomóc drużynie w meczu z Legią Warszawa, ale zobaczyli porażkę 0:1. To już dziesiąty przegrany występ zespołu Bartoscha Gaula, w tym szósty domowy.

Kibice Górnika nie szczędzili sił w dopingu, w pierwszej połowie zaprezentowali też oprawę. Atmosfera była gorąca, każda udana akcja gospodarzy była wspierana z trybun, a końcówka, w tym siedem doliczonych minut - rozgrzała Arenę i doprowadziła do wrzenia. Do pełni szczęścia zabrakło jednak najważniejszego - wyrównującej bramki.

Na trybunach zasiadło 21.396 widzów. Po wyłączeniu - ze względu na prace rozbiórkowe starej trybuny - sektora gości maksymalna pojemność wynosi 21.474 osób.

Zobaczcie zdjęcia kibiców na meczu Górnik Zabrze - Legia Warszawa.

Górnik Zabrze - Legia Warszawa 0:1 (0:1)

0:1Tomas Pekhart (38)

GórnikBielica - Bergstroem, Janicki (72. Yokota), Jensen - Olkowski (80. Wojtuszek), Vrhovec (46. Pacheco),Mvondo, Janża - Dadok (80. Okunuki), Podolski, Włodarczyk (61. van den Hurk). Trener: Bartosch Gaul.

LegiaHładun - Augustyniak, Jędrzejczyk, Nawrocki - Wszołek, Slisz, Josue, Kapustka (90. Celhaka), Ribeiro - Muci (62. Carlitos, 77. Sokołowski), Pekhart (62. Rosołek). Trener: Kosta Runjaić.

Żółte kartkiVrhovec, Mvondo, van den Hurk - Ribeiro, Pekhart, Josue, Hładun.

Czerwona: Josue (66,za drugą żółtą).

Sędziował Bartosz Frankowski (Toruń)

Widzów21.396