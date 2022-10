Kibice Górnika Zabrze są szczęśliwi. Piłkarze ręczni kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa i pokonali Gwardię Opole 30:24

Kibice Górnika Zabrze zobaczyli świetny mecz szczypiornistów z Gwardią Opole. Gospodarze do przerwy przegrywali czterema golami, by w drugą połowę rozegrać koncertowo. To szóste z rzędu zwycięstwo zabrzan!

W drugiej połowie Górnik błyskawicznie zdobył trzy gole, a później odbierał rywalom ochotę do gry. Imponujący był zwłaszcza ostatni fragment, gdy od stanu 25:24 piłka wpadała już tylko do siatki Gwardii, a wszystkie ataki opolan były blokowane.

Zobaczcie zdjęcia kibiców, którzy oglądali mecz Superligi Górnik Zabrze - Gwardia Opole.

Górnik Zabrze - Gwardia Opole 30:24 (13:17)

Najwięcej bramek: dla GórnikaDmytro Artemenko 10, Patryk Mauer 6, Krzysztof Łyżwa 5.