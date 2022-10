Kibice Górnika Zabrze są szczęśliwi. Piłkarze ręczni pokonali Gwardię Opole 30:24

Kibice Górnika Zabrze zobaczyli świetny mecz szczypiornistów z Gwardią Opole. Gospodarze do przerwy przegrywali czterema golami, by w drugą połowę rozegrać koncertowo. To szóste z rzędu zwycięstwo zabrzan!

Zobaczcie zdjęcia kibiców, którzy oglądali mecz Superligi Górnik Zabrze - Gwardia Opole.

Górnik Zabrze - Gwardia Opole 30:24 (13:17)

Najwięcej bramek: dla GórnikaDmytro Artemenko 10, Patryk Mauer 6, Krzysztof Łyżwa 5.