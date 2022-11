Kibice Górnika Zabrze uczcili pamięć zmarłych piłkarzy, działaczy i swoich przyjaciół. Na stadionie w ciszy odpalono race

"Pamięć to twarda skała wśród naszej wspólnej wiary" - pod takim hasłem co roku 1 listopada kibice Górnika Zabrze spotykają się na stadionie, by wspominać ludzi, dla których klub był ważny. Oddając hołd byłym piłkarzom, działaczom i kibicom o 19.48 (godzina związana z rokiem założenia Górnika) w ciszy odpalają race.

- Tak jak w każdym poprzednim roku spotykamy się w naszej świątyni przy Roosevelta, by wspólnie uczcić pamięć o naszej rodzinie i przyjaciołach, których już z nami nie ma - zapraszała Torcida.

Na trybunach Areny Zabrze zjawiła się pokaźna grupa kibiców. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia.