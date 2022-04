Kibice Górnika Zabrze wygwizdali piłkarzy i skrytykowali zarząd. Zdjęcia z meczu z Lechią Gdańsk

Górnik Zabrze przegrał z Lechią Gdańsk 1:3 i była to już trzecia z rzędu porażka zespołu Jana Urbana.

Kibice po meczu donośnie wygwizdali piłkarzy, gdy ci schodzili do szatni. Wcześniej na trybunach dwukrotnie zorganizowano racowisko. Skandowano też hasła dosadnie oceniające władze klubu i ich politykę transferową. To ona w dużej mierze wpłynęła na to, że Górnik zamiast walki o start w europejskich pucharach, który wynikałby być może nawet z czwartego miejsca w tabeli, stoczył się do roli przeciętniaka z drugiej połowy stawki. Odejście Jesusa Jimeneza okazało się gigantycznym osłabieniem zespołu, a ściągnięci do Zabrza zawodnicy w żaden sposób tego nie zniwelowali.

- Nie dziwię się kibicom, że są sfrustrowani. Widzą, że ten zespół ma potencjał, by wygrywać, a jednak mamy słabą serię porażek - przyznał trener Jan Urban.