Kibice Górnika Zabrze zobaczyli cud. Na meczu z Wisłą Płock ich zespół wyszedł z piekła ZDJĘCIA

To miał być mecz decydujący o losie trenera Bartoscha Gaula. Szkoleniowiec podkreślał jednak, że nie chce, by jego piłkarze tak to traktowali. - To bardzo ważne spotkanie dla całego Górnika Zabrze i musimy je wygrać - podkreślał 35-letni trener.

Zabrzanie rozpoczęli to starcie z animuszem, ale jeszcze w pierwszej połowie po prostych błędach stracili dwa gole...

Na trybunach trwał już wtedy festiwal piosenek wymierzonych w zarząd klubu, w którym hasło "Górnik to my, a nie wy" był tylko wprowadzeniem. Żądania lepszej gry od samych piłkarzy pojawiły się dopiero tuż przed przerwą i... golem na 0:2.

Generalnie na trybunach dało się odczuć frustrację i świadomość, że piątkowe spotkanie może być znaczącym krokiem w kierunku kolejnego spadku dawnych czternastokrotnych mistrzów Polski do Fortuna I ligi.

Górnik nie zamierzał się jednak skreślać i podjął walkę, której efektem były dwa gole. Wyrównujące trafienie Łukasza Podolskiego poderwało całą Torcidę i wielkie emocje trwały już do końca spotkania, a zakończył je ponownie "złotą" główką LP 10!