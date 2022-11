Kibice na meczu Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze stworzyli gorącą atmosferę. Zobaczcie ZDJĘCIA z trybun Rafał Musioł

Kibice Górnika Zabrze mobilizowali się na wyprawę do Szczecina hasłem "Nieważne ile masz wyjazdów, ważne ile masz Szczecinów". Na stadionie Pogoni wypełnili sektor gości i ponieśli swój zespół do wspaniałego zwycięstwa 4:1. Zobaczcie co działo się na tym meczu.