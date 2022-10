Kibice Piasta Gliwice w rozpaczy. Ich zespół przegrał trzeci mecz z rzędu. Tym razem z Widzewem Łódź 1:2

W 75 minucie meczu Frantisek Plach wślizgiem uderzył kolanami w szczękę Constantina Reinera. Rzecz miała miejsce kilkadziesiąt metrów od bramki, tuż przy linii bocznej. To, co dzieje się ostatnio w Piaście Gliwice musi dziwić i niepokoić, a w ślad za tym chaosem idzie seria kiepskich wyników. W poniedziałek zespół Waldemara Fornalika przegrał z Widzewem Łódź 1:2, ponosząc trzecią porażkę z rzędu i zaliczając piąty mecz bez zwycięstwa. W efekcie tkwi w strefie spadkowej.

Po porażce w zaległym meczu z Rakowem Częstochowa trener Fornalik podkreślał poprawę w grze gliwiczan, co miało być optymistyczną przesłanką na przyszłość. Życie mocno to jednak zweryfikowało, bo Widzew wypunktował Piasta w Gliwicach i zasłużenie zgarnął pełną pulę.

Widzew był świetnie przygotowany taktycznie. W 27 minucie Patryk Stępiński idealnie podał do Jordiego Sancheza, a ten dał łodzianom prowadzenie. Piast próbował odpowiedzieć, ale akcje nie przynosiły konkretnych okazji do zdobycia gola. Za to goście czekali na swoją okazję i w 82 minucie gwóźdź do trumny Piasta wbił Kristoffer Hansen, który ośmieszył całą defensywę gospodarzy, dwukrotnie wkręcił w trawę Jakuba Czerwińskiego i pewnym strzałem pokonał Placha.